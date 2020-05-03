أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد تسجيل 164 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت انه تم تسجيل 838 اصابة جديد بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة.

واوضحت ان العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 25264 حالة فيما ارتفع العدد الإجمالي للاصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 217466 حالة وتماثل 118902 شخصا للشفاء. وتعد تلك المرة الأولى منذ ال12 من شهر مارس الماضي التي يبلغ فيها عدد الإصابات الجديدة اليومية أقل من ألف حالة في حين ان حصيلة الوفيات اليومية هي أيضا الأدنى منذ ال18 من مارس الماضي عندما توفي 107 اشخاص وأوضحت البيانات ان العاصمة مدريد سجلت 62205 إصابة يليها إقليم (كتالونيا) مع 50234 إصابة ثم إقليم (كاستيا وليون) مع 17283 و(كاستيا لا مانتشا) مع 16017 إصابة وإقليم (بلاد الباسك) مع 12938 إصابة والأندلس مع 12175 إصابة. يذكر ان إسبانيا تعيش حالة طوارئ وطنية ومنع تجوال منذ ال15 من مارس الماضي وحتى التاسع من الشهر المقبل علما ان الحكومة تعتزم تمديدها حتى ال24 من الشهر الجاري. ومع ذلك بدأت الحكومة خفض إجراءات العزل يوم الاثنين الماضي ضمن خطة تدريجية من أربعة مراحل تستغرق نحو شهرين مع السماح للأطفال حتى عمر 14 سنة بالخروج للعب في الهواء الطلق فيما بدأ البالغون اليوم بالخروج لممارسة الرياضة اعتبارا من أمس السبت علما ان المطاعم والمقاهي وبعض المحال التجارية ستتمكن من فتح أبوابها ضمن قيود محددة في ال11 من مايو الجاري.