أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاحد تسجيل 200 حالة إصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) و34 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها “انه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15015 حالة والوفيات الى 530 شخصا”.

وكانت اليابان قد أعلنت مؤخرا توسيع حالة الطوارئ لتشمل جميع انحاء البلاد حتى السادس من مايو الحالي سعيا لكبح تفشي فيروس (كورونا).