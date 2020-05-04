وفيات يوم الاثنين 4 مايو 2020

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4 مايو، 2020
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روسيا 2018
رسمياً.. سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي
منذ 4 أيام
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“ليكيب”: إعلان سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي “رغم إلغائه”
منذ 4 أيام
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هولندا تلغي الدوري بشكل مفاجئ ولا لقب لأياكس
منذ أسبوع واحد
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وزير الرياضة الإيطالي: النشاط يجب أن يعود بالتدريج
منذ أسبوعين
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اقتصاد
وزير المالية السعودي: يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة
منذ يومين
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سعر برميل النفط الكويتي يقفز 97ر4 دولار ليبلغ 63ر18 دولار
منذ 3 أيام
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وزير المالية يخاطب “النفط” و”البترول” لتوريد 7 مليار دينار للخزانة العامة للدولة
منذ 4 أيام
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 91ر1 دولار ليبلغ 72ر11 دولار
منذ 5 أيام
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روسيا 2018
رسمياً.. سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي
منذ 4 أيام
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“ليكيب”: إعلان سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي “رغم إلغائه”
منذ 4 أيام
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هولندا تلغي الدوري بشكل مفاجئ ولا لقب لأياكس
منذ أسبوع واحد
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وزير الرياضة الإيطالي: النشاط يجب أن يعود بالتدريج
منذ أسبوعين
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اقتصاد
وزير المالية السعودي: يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة
منذ يومين
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يقفز 97ر4 دولار ليبلغ 63ر18 دولار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير المالية يخاطب “النفط” و”البترول” لتوريد 7 مليار دينار للخزانة العامة للدولة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 91ر1 دولار ليبلغ 72ر11 دولار
منذ 5 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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أخبار
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برلمان
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رياضة
روسيا 2018
رسمياً.. سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“ليكيب”: إعلان سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي “رغم إلغائه”
منذ 4 أيام
أضف تعليق
هولندا تلغي الدوري بشكل مفاجئ ولا لقب لأياكس
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
وزير الرياضة الإيطالي: النشاط يجب أن يعود بالتدريج
منذ أسبوعين
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية السعودي: يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة
منذ يومين
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يقفز 97ر4 دولار ليبلغ 63ر18 دولار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير المالية يخاطب “النفط” و”البترول” لتوريد 7 مليار دينار للخزانة العامة للدولة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 91ر1 دولار ليبلغ 72ر11 دولار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
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وفيات يوم الاثنين 4 مايو 2020
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