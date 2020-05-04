أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 28734 حالة بعد تسجيل 288 حالة وفاة جديدة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 3985 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 190584 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم قرابة 2916ر1 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن يوم الخميس الماضي ان بلاده تجاوزت ذروة انتشار الوباء مؤكدا ان حكومته ستنشر الاسبوع المقبل خطة عن كيفية رفع الحظر العام في البلاد.

يذكر ان وزارة الصحة البريطانية سجلت امس الاحد 315 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) الامر الذي رفع اجمالي الوفيات الى 28446 حالة بينما ارتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 186599 حالة.