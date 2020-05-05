أعلنت الامارات اليوم الثلاثاء عن تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد-19) ليبلغ عدد حالات الوفاة 146 بالاضافة الى تسجيل 462 اصابة جديدة لتصل اجمالا 15192 حالة حتى الان.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 3153 حالة.

واوضحت الوزارة ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مضيفة ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت ان حالات الوفاة التسع تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.