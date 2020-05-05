“السكنية” : وفاة سائق في حادث تصادم مروري في موقع مشروع “المطلاع” السكني

أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء بياناً حول وقوع حادث تصادم مركبات في مشروع المطلاع السكني.

وجاء في البيان انه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تقريباً، وقع حادث تصادم بين مركبة وخلاط خرسانة يتبعون لمقاولين يعملان في المشروع عند تقاطع الطريق D مع الطريق T واسفر عن وفاة قائد المركبة وهو من الجنسية المصرية.

واضافت “السكنية” في بيانها انه اتضح من مكان الحادث وأقوال الشهود، ان قائد لمتعهد العقد، وكذلك تواجد فريق الأمن والسلامة لمستشار المشروع فور وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة الذين تواجدوا في الموقع.

وأعربت “السكنية” عن أسفها لوقوع الحادث بموقع المشروع، مشاطرة العزاء لذوي المتوفى وان يتغمد الله الفقيد واسع رحمته.