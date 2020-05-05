محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 06 مايو 2020

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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
06 مايو 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 25&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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