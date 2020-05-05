حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 06 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .



ليلاً:

معتدل والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.