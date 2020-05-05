“مستشفى جابر”: لا صحة لما ورد في تصريح أحد الأطباء عن زيارة الوفد الصيني لأجنحة المستشفى

نفت إدارة مستشفى جابر الأحمد صحة ما ورد على لسان أحد الأطباء في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية واتهم في كلامه مسؤولا في المستشفى برفضه زيارة الوفد الصيني لأجنحة المستشفى مؤكدة أنه اتهام عار من الصحة تماما.

وقالت إدارة المستشفى في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الثلاثاء إن المستشفى كان على أتم الاستعداد لاستقبال الوفد الصيني الذي حضر بمرافقة مديرة إدارة العلاقات الدولية في المستشفى وتم اطلاعه على سياسات العمل وآليات تنفيذها في معالجة مرضى فيروس كورونا (سارس كوف 2) المسبب لمرض (كوفيد 19).

وأفادت إدارة المستشفى بأن كلام الدكتور غانم الحجيلان في المقابلة التلفزيونية آنفة الذكر مسيء لزملائه وجميع القائمين على محاربة الوباء في وزارة الصحة داعية هذا الطبيب إلى تحري الدقة وعدم نقل المعلومات غير الصحيحة إلى الجمهور