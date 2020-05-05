حكومة الشارقة تكشف عدد الإصابات الناجمة عن حريق ضخم بأحد أبراج الإمارة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية (38 طابقا) بمنطقة النهدة التابعة للإمارة، ما أسفر عن تعرض 7 أشخاص لإصابات خفيفة.

وقال المكتب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ” تمكن فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اشتعل في برج سكني في منطقة النهدة، ونتج عن حادثة الحريق ٧ إصابات خفيفة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف المكتب التابع لحكومة الشارقة في بيانه، شارحا تفاصيل الحادثة: “وورد البلاغ لغرفة العمليات الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، في تمام الساعة 9:04، وعلى إثره سارعت فرق الدفاع المدني في كل من سمنان والمينا والنهدة إلى موقع حادثة الحريق للعمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين”.