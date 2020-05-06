اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 750 حالة بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة وفاة.

واشارت الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 213 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الاختبارات التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 2213 اختبارا.

وكان لبنان قد اعلن تمديد التعبئة العامة في اطار مواجهة انتشار الفيروس حتى ال10 من الشهر الحالي بالتزامن مع اعتماد خطة مراحل “فتح القطاعات” بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية التي بدأت في ال27 من الشهر الماضي وتنتهي في الثامن من يونيو المقبل.