رسميا.. الإعلان عن موعد عودة البونديسليغا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: “يمكن استئناف البوندسليغا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها”، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16.

وجاء القرار بعدما استأنفت الفرق الألمانية تدريباتها منذ منتصف أبريل الماضي، تحت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

كما يأتي ذلك أيضا بعد إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين، عن خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.

وبذلك، ستصبح ألمانيا الأولى بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، تستأنف منافسات اللعبة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كوفيد 19.