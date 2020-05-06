إيجابيات الكورونا!

ماذا فعلت الكورونا؟ نجحت الكورونا في تعديل الكثير من العادات السيئة بل حولتها إلى عادات حسنة، فالنظافة كما قالت الحكمة من الإيمان.. فلا يكتمل الإيمان إلا بها. امتنعنا عن التقبيل وأجبرنا على غسيل الأيدي والوجه باستمرار، فقد نجح الكورونا في أن يجعلنا نحافظ على صحتنا ونظافتنا.

لقد كشفت لنا الكورونا أوراق الفساد على رؤوس الأشهاد وأجبرت المسؤولين على العمل والانتاجية لمصلحة العباد، ووقفت التنافس بين العصابات وأقطاب الخراب وقللت مستوى العنف في المجتمع والجرائم بين تجار الأزمات.

صالحت الأصحاب وجمعت الأحباب وخلقت من كل متكبر إنسان متواضع لأولي الألباب ونجحت كل الطلاب من غير دراسة وأتعاب، قللت التلوث وما زاد؛ وجعلت صيف الكويت جميل في شهر العباد، وأجبرت بعض الأعمال والجامعات والمدارس على التعلم الإلكتروني والتطور من أجل مواكبة تغيرات الزمان.

أصبح الناس يجلسون في منازلهم مع عائلاتهم لوقت أكثر، وزادت اللحمة الوطنية والتعاضد بين الأحباب.

وكما يقال:

«مصائب قوم عند قوم فوائد».

سعود عبدالقادر الأحمد