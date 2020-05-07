أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 26 فبراير الماضي بشأن تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة على أن يتم استناف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس المقبل.

وقال الوزير الحربي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الأربعاء إنه تم تكليف وزارة التربية إعداد القرارات التنظيمية والتفصيلية لتطبيق هذا القرار بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتطبيقا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع قطاعات الدولة المعنية لمواجهة هذه الجائحة.

وأوضح أن جميع الخيارات متاحة لكن الوزارة تأخذها بتدرج طبقا للحالة مشيرا إلى أنه لا نية لإنهاء العام الدراسي وأنه سيقدم تقريرا لمجلس الوزراء حول تقييم الموقف والتصورات المستقبلية وذلك منتصف شهر يوليو المقبل.

وذكر أن هناك اجتماعات موسعة ومتواصلة مع مجلس الوكلاء لبحث استعدادات الوزارة وآخر المستجدات على الساحة التربوية لعودة الدراسة وفق الخطة الموضوعة لافتا إلى الحرص على سرعة إنجاز المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لتفعيل التعليم الإلكتروني استعدادا لرفع المواد المسجلة على الموقع الإلكتروني وإطلاق المنصة التعليمية.

وأكد حرص الوزارة على مصلحة أبنائها وتحقيق العدالة والمساواة للجميع وتحقيق أعلى استفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وفق آخر المستجدات في تطبيق مبدأ التعليم الإلكتروني والتعلم لخدمة العملية التعليمية في البلاد لاسيما وسط الظروف الراهنة التي يشهدها العالم ككل نتيجة تداعيات (كورونا).