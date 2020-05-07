السعودية تمنع التجمعات بكافة أشكالها لمكافحة “الوباء”

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، أن وزراة الداخلية اعتمدت لائحة للحد من التجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشكلت المملكة وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد والتي كانت قد فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت السعودية أن مثل هذه التجمعات محظورة، وقالت يوم الخميس إن مخالفي القواعد سيعاقبون بالقانون. وشجعت كذلك المواطنين على الإبلاغ عن مخالفة القيود.

ونقلت (واس) عن لائحة الحد من التجمعات التي اعتمدها وزير الداخلية: “على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه”.

وبحسب ما نشرت الوكالة، يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.

وفرضت اللائحة على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة، وقواعد التباعد الاجتماعي ، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.