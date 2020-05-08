“الإعلام”: لا ضيوف في البرامج المباشرة بدءاً من اليوم

ذكرت صحيفة «الجريدة» نقلاً عن مصادر مطلعة ان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وجه بمنع استضافة أي ضيوف في البرامج المباشرة بدءا من اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

وحسب الصحيفة فإن هذا القرار يأتي في إطار التأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي الذي توصي به الجهات الصحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة ان القرار يسري على البرامج التي تبث مباشرة حاليا على شاشة تلفزيون الكويت ومنها برامج المسابقات مع لويس، وليالي الكويت، وغيرهما.

وأشارت الصحيفة إلى ان الوزير الجبري أعطى توجيهاته إلى القطاعات والإدارات المعنية، بتخصيص برامج عيد الفطر ضمن خطة الوزارة بالتشدد في موضوع التباعد الاجتماعي، والاعتماد على المواد الأرشيفية من مسرحيات وأفلام طوال أيام العيد، وعدم بث برامج مباشرة تجنباً لتوجيه دعوات لأي ضيف لدخول الوزارة.

وأوضحت المصادر، ان الجبري شدد على ضرورة تكثيف البرامج التوعوية فيما يتعلق بفيروس كورونا، واستضافة المتخصصين عبر وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الضيوف إلى الوزارة.

المصدر : الجريدة