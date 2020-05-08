الكويت تعلن “الحظر الشامل” لصد كورونا

أعلنت الكويت، الجمعة، أنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءا من الأحد وحتى 30 من شهر مايو الجاري، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه “بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 30 مايو 2020”.

وأوضح أنه تفاصيل القرار ستعلن خلال مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق من الجمعة.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 7208.

كما سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 47، مقابل شفاء 85 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.

ونعى وزير الصحة وفاة أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة، بعد إصابته بالفيروس أثناء معالجة المرضى.