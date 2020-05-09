اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 10 وفيات بالإضافة إلى 1704 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 239 متوفى و37136 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 10144 حالة بعد تسجيل شفاء 1024 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 140 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.