وفيات يوم السبت 9 مايو 2020

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9 مايو، 2020
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روسيا 2018
رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة
منذ يوم واحد
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رسمياً.. البوندسليغا يعود بلا جمهور 16 مايو
منذ يومين
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رسميا.. الإعلان عن موعد عودة البونديسليغا
منذ 3 أيام
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الدوري الإسباني.. عودة التدريبات وهذا موعد استئناف الدوري
منذ 5 أيام
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اقتصاد
مصر تصدر بيانا بشأن تخفيض السعودية لأجور العمال
منذ يومين
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السعودية تخفض أجور القطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا
منذ يومين
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33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
منذ يومين
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انكماش كبير يضرب اقتصادات منطقة اليورو
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسمياً.. البوندسليغا يعود بلا جمهور 16 مايو
منذ يومين
أضف تعليق
رسميا.. الإعلان عن موعد عودة البونديسليغا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الدوري الإسباني.. عودة التدريبات وهذا موعد استئناف الدوري
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
مصر تصدر بيانا بشأن تخفيض السعودية لأجور العمال
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تخفض أجور القطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا
منذ يومين
أضف تعليق
33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
منذ يومين
أضف تعليق
انكماش كبير يضرب اقتصادات منطقة اليورو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسمياً.. البوندسليغا يعود بلا جمهور 16 مايو
منذ يومين
أضف تعليق
رسميا.. الإعلان عن موعد عودة البونديسليغا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الدوري الإسباني.. عودة التدريبات وهذا موعد استئناف الدوري
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
مصر تصدر بيانا بشأن تخفيض السعودية لأجور العمال
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تخفض أجور القطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا
منذ يومين
أضف تعليق
33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
منذ يومين
أضف تعليق
انكماش كبير يضرب اقتصادات منطقة اليورو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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بورتريه
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الوفيات
وفيات يوم السبت 9 مايو 2020
منذ ساعتين
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