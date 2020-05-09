حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 10 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
10 مايو 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 26°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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