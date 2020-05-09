حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 10 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 36°

الحرارة الصغرى: 26°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.