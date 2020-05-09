محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 10 مايو 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
10 مايو 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 26&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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