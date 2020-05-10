أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي اليوم الأحد تغيير مواعيد الدفن خلال فترة الحظر الكلي على البلاد إذ ستكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.

وقال العوضي في بيان صحفي إن هذا التغيير جاء حرصا من الإدارة على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين بناء على توصيات مجلس الوزراء وإلحاقا للتعاميم السابقة.