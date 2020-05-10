جمعية العديلية تعلن إصابة 71 موظفاً بـ #كورونا

اعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية عمر الرويح عن إغلاق السوق المركزي للجمعية حتى إشعار آخر وذلك انتظارا لتقرير وزارة الصحة الوقائية بشأن إجمالي عدد المصابين من العاملين في السوق والادارة.

وذكر الرويح انه ومنذ اعلان اصابة موظف في ادارة العلاقات العامة تم التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء مسحات وفحوصات للموظفين استهدفت 210 موظفين لم يعانِ أحدهم من اي اعراض اصابة بالفيروس الا ان المسحات كشفت عن وجود إصابات بـ 71 موظفا وعاملة منهم 2 كويتيين و69 مقيما.

واكد ان الجمعية قامت باغلاق السوق قبل معرفتها بأعداد المصابين احترازيا وحرصا على سلامة سكان المنطقة ورواد السوق مبينا انه يجري حاليا العمل بالتنسيق مع الصحة الوقائية لاستكمال الإجراءات وإجراء مزيد من اجراءات التعقيم حفاظا على رواد السوق.

المصدر : القبس