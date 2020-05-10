اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل سبع وفيات بالإضافة إلى 1912 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 246 متوفى و39048 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 11457 حالة بعد تسجيل شفاء 1313 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.