أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات مع الجهات المعنية فى الدولة لاسيما اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى من شأنها استمرارية خدمة توزيع اسطوانات الغاز المسال وملحقاته من منظمات وأنابيب وكذلك خدمة الامداد بالغاز للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد أن لديها مخزون يسد كافة احتياجات السوق المحلي من اسطوانات الغاز المسال ولفترات طويلة مطمئنة المستهلكين والعملاء أن المصانع التابعة للشركة مستمرة بأداء الدور الاستراتيجي المطلوب بدون انقطاع في تلبية جميع احتياجات الدولة.