أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاحد تلقيها كتابا من رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم يطلب فيه القيام بالتحقيق في ما نشرته إحدى الصحف اليومية عن أمور تتعلق بالشركة وتحمل على حد وصفه “ادعاءات تسيء للشركة وإليه”.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (نزاهة) ستقوم بجمع البيانات والمعلومات وسماع كل من ترى لزوم الاستماع لإفادته وإجراء التحريات.

وأضاف بوزبر أن الهيئة ستجمع الاستدلالات متى لزم الأمر حول ما نشر ومدى ارتباط الوقائع المنشورة بما تباشره (نزاهة) من تحقيقات أخرى في بلاغات تتعلق بشركة (إيرباص) وعلاقتها ب(الكويتية) وصولا لإعلان نتائج أعمالها في هذا الشأن.

وأكد أن (نزاهة) عازمة على القيام بدورها في مجال كشف الفساد وحالات الاعتداء على المال العام وسوء إدارته إيمانا منها بأن المساس به يعد اعتداء على مقدرات الدولة وثرواتها وإخلالا بحقوق الأجيال القادمة.

ودعا كل من لديه معلومات عما نشر حول شركة الخطوط الجوية الكويتية التقدم بها من خلال البريد الإلكتروني للهيئة المخصص لتلقي البلاغات والسابق الإعلان عنه.