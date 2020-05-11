أعلن نادي (ريال مدريد) الإسباني لكرة القدم عودة لاعبيه إلى التدريبات اليوم الاثنين على غرار ناديي (برشلونة) و(اتلتيكو مدريد). وقال النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت ان لاعبي الفريق الأول عادوا اليوم وبعد شهرين من الانقطاع إلى التدريبات في المدينة الرياضية (سيوداد دي مدريد) لافتا إلى ان اللاعبين أجروا تدريبات فردية بقيادة المدرب زين الدين زيدان. يذكر ان رئيس رابطة الدوري الاسباني خابيير تيباس قال في لقاء تلفزيوني أمس الأحد ان أندية الدرجتين الأولى والثانية بدأت الأسبوع الماضي بإجراء فحوص كشف فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لافتا إلى بعض الفرق وعلى رأسها حامل اللقب والمتصدر (برشلونة) بدأت التدريبات الفردية. وأعرب تيباس عن أمله في استئناف مباريات الدوري في 12 يونيو المقبل واختتامها بعد خمسة أسابيع من بدئها على ان تقام بدون جماهير مؤكدا في الوقت نفسه اهمية التحلي بالصبر والحكمة والالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية. وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت أمس الأحد عن ظهور عينات إيجابية للفيروس تخص خمسة لاعبين في دوريي الدرجة الأولى والثانية دون الكشف عن هوياتهم مشيرة إلى انه تم إبلاغهم بالبقاء في العزل المنزلي لغاية تماثلهم للشفاء.