أعلن وزير الخارجية الكويتي رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج إلى البلاد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اكتمال الإستعدادات لعودة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر منفذ نويصيب الحدودي بعد التنسيق مع السلطات السعودية.

وأوضح الشيخ أحمد ناصر المحمد في بيان صحفي اليوم الاثنين أن عملية العودة ستكون خلال الفترة من 12 إلى 20 مايو الحالي مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت في الرياض باشرتا بعملية تسجيل المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية تمهيدا لتفويجهم وفق الاعداد التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الصحية ووفق الجدول الزمني الذي ستعلن عنه وزارة الداخلية في دولة الكويت.

وبين أن سفارة دولة الكويت في الرياض باشرت عملية التواصل مع المواطنين لإبلاغهم عن موعد عودتهم مضيفا أنه سيتم فحص كافة ‏المواطنين العائدين في منتزه الخيران وفق الآلية المتفق عليها مع السلطات الأمنية والصحية.

وأهاب بالمواطنين التقيد بالموعد المحدد من قبل السفارة لعودتهم بما يتفق والترتيبات التي اعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة المسؤولين السعوديين على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات لتيسير عملية عودة المواطنين عكست أعمق علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما.