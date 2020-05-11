“الداخلية” تدعو للتأكد من صلاحية تصاريح عدم التعرض عبر الباركود الخاص بها

دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين جميع الجهات التي حصلت في السابق على تصاريح عدم التعرض تسمح لها بالحركة أثناء فترة الحظر الجزئي إلى ضرورة التأكد من صلاحيـة (باركود) الخاص بتلك التصاريح عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتطبيق حظر التجول الشامل على جميع مناطق البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن قرار حظر التجول الشامل دفع الجهات المختصة إلى تقنين وإلغاء بعض التصاريح آليا وذلك تطبيقا لتوصيات السلطات الصحية في البلاد بضرورة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ودعت (الداخلية) إلى التأكد من صلاحية تصاريح عدم التعرض بجميع الجهات من خلال الرابط التالي: ‏ (https://curfew.paci.gov.kw/eBadge) مشددة على ضرورة الالتزام بصلاحية (باركود) والتعاون مع رجال الأمن الميدانيين في هذا الشأن وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.