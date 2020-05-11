السعودية.. 1966 إصابة جديدة و0.6% فقط نسبة الوفيات

كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الإثنين، تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيرا إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

هذا وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا.

فيما أعلن عن تسجيل 1280 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة.

كما أشار إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس #كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.

كما أكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.