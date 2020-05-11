قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين ان الوزارة وجهت شركة (أرامكو) السعودية إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو المقبل بكمية اضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

واوضح المصدر في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك يضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية (أوبك بلس) الأخيرة في 12 إبريل الماضي.

وذكر البيان انه بهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة قياسا على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي نحو 8ر4 مليون برميل يوميا وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو بعد الخفضين الأساس والطوعي 492ر7 مليون برميل يوميا.

واضاف ان الوزارة وجهت الشركة ايضا إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري عن المستوى المستهدف وهو 492ر8 مليون برميل يوميا بالتوافق مع عملائها.

واكد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) والدول المنتجة الأخرى للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها وذلك سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.