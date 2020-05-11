أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل اليوم تأييد دولة الكويت لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وأعرب الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم الاثنين عن ترحيب دولة الكويت بالتنسيق المشترك مع المملكة مشيرا إلى أنها ستبادر بتخفيض انتاجها من النفط طواعية بمقدار 80 ألف برميل يوميا لشهر يونيو المقبل بالإضافة للتخفيض المعلن حسب حصتها وفقا لاتفاقية (أوبك +).