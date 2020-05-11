إنهاء عقود إيجار أربعة فنادق تم استخدامها كمحاجر مؤسسية صحية

أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين عن انهائها لعقود إيجار أربع فنادق من أصل 20 فندقا ومنتجعا تم استخدامها كمحاجر مؤسسية صحية لتسكين المواطنين القادمين من خارج البلاد.

وقالت (المالية) في بيان صحفي إن إنهاء تلك العقود يأتي بعد استكمال المدة المحددة للمحجورين فيها حيث ستقوم الوزارة بتسليم كافة المحاجر الصحية لأصحابها تدريجيا وفق المدد المحددة للمحجورين وانتفاء الحاجة.

يذكر أن مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة المالية في قراره رقم (430) الصادر عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 21 مارس الماضي بإدارة المحاجر المؤسسية الصحية والقيام بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم اتاحة التفرغ لوزارة الصحة بالقيام بواجباتها في استكمال وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).