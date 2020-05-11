محليات

“كويتيون بلا رواتب” من يلتفت إلى معاناتهم؟

منذ 38 دقيقة
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ناشد عدد من المواطنين الكويتيين سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم حيث تمر عليهم هذه الأيام العصيبة بلا رواتب منذ اكثر من شهرين.

فمنهم من لم يستكمل اجراءات تعيينه ولم يتم صرف راتب له، وهناك من تقدم باستقالته من جهة حكومية ولم يتمكن من التقدم على المساعدات الأسرية، وغيرهم الكثير من الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء معانتهم.

 

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