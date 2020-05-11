“كويتيون بلا رواتب” من يلتفت إلى معاناتهم؟

ناشد عدد من المواطنين الكويتيين سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم حيث تمر عليهم هذه الأيام العصيبة بلا رواتب منذ اكثر من شهرين.

فمنهم من لم يستكمل اجراءات تعيينه ولم يتم صرف راتب له، وهناك من تقدم باستقالته من جهة حكومية ولم يتمكن من التقدم على المساعدات الأسرية، وغيرهم الكثير من الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء معانتهم.

بلغني أن هنالك#كويتيون_بلا_رواتب

فاستفسرت عن الموضوع

فوجدت أن أحوالهم صعبة

وتستحق المعالجة العاجلة وكما علمت فإنهم مختلفين

فمنهم أرباب أسر ومنهم أفراد

ومنهم أرامل ومنهم مطلقات فنطالب الحكومة

سرعة إيجاد الحلول

فلا نقبل أن يكون بيننا محتاج

ودولتنا تنفق المليارات على الوافدين!! pic.twitter.com/2dcyTiYHHa — خالد الخميس🇰🇼 (@KHalkhamis) ٨ مايو ٢٠٢٠

مازالت قضية #كويتيون_بلا_رواتب قائمة ولم يتم حلها، يجب على المسؤول الذي بيده الأمر أن يجعل نفسه مكان هؤلاء لمدة يومين فقط ويستشعر الظروف الصعبة، كل مشاكلنا سيتم حلها إذا استشعر المسؤول ظروف الناس، لم يأكل عمر بن الخطاب غير الخبز والزيت في عام الرمادة لكي لا ينسى حال المسلمين. — أحمد الوهيدة (@AHMAD_ALWAHIDAH) ١٠ مايو ٢٠٢٠