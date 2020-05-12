أعلنت وزارة الدفاع وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من جمهورية الصين الشعبية اليوم الاثنين محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارة الصحة من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها الوزارة ممثلة بالقوة الجوية.