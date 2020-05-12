أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن استقبال منفذ النويصيب الحدودي اليوم الثلاثاء لأول دفعة من المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ستستمر حتى 20 مايو الجاري وذلك من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي أن جميع العائدين تم توزيعهم على مجموعات ومرافقتهم من قبل دوريات المرور والنجدة وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية إلى محجر (منتزه الخيران) لاتخاذ إجراءاتهم.

وأكد البيان أن جهود وزارة الداخلية وقطاعات الدولة المعنية مستمرة لإعادة المواطنين العالقين في الخارج تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.