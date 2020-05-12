وفاة الفنان إبراهيم نصر صاحب أشهر برنامج للمقالب بمصر

غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

اسمه بالكامل إبراهيم نصر النخيلي، نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولاً معمارياً، وظهرت ميوله الفنية مبكرا حيث ترأس فرق مدرسته في التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا.

حصل على ليسانس الآداب عام 1972وعقب تخرجه توسط له الشاعر والمؤلف بخيت بيومي لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج تقدمه المذيعة الراحلة أماني ناشد بعنوان “عزيزي المشاهد” وكانت لحظة ميلاده الفني.

شارك في عدة مسلسلات وأفلام نال من خلالها شهرة واسعة، واشتهر ببطولة أشهر برنامج للمقالب وكان بعنوان “الكاميرا الخفية” ثم تطور في البرنامج وقام بدور “زكية زكريا”.

شارك في أفلام “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986، “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس لارج” عام 2011.