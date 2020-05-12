قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء اغلاق المؤسسات العامة والخاصة بالكامل لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء غد الأربعاء وحتى صباح الإثنين المقبل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وشدد المجلس في بيان تلته وزيرة الاعلام منال عبد الصمد على ان الحكومة حققت “إنجازا مهما” في مواجهة الفيروس (كورونا) طيلة شهرين ونصف ونجحت في حماية المواطنين من خلال إجراءات وتدابير اتخذتها منذ البداية.

واضافت انه بسبب “التراخي” في بعض المناطق “والإهمال وعدم المسؤولية” عند بعض المواطنين “فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار” بعدما سجل في لبنان 109 اصابات بالفيروس في الايام الاربعة الاخيرة.

من جانبه اكد وزير الداخلية محمد فهمي ان الاغلاق العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) وان اعادة التقييم ستتم يوم الاحد المقبل. واعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا) الى 870 حالة فيما استقرت الوفيات عند 26 حالة.