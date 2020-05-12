قامت سفارة دولة الكويت في البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء بتوزيع 2353 سلة غذائية ضمن مشروع افطار صائم على عدد من الاسر المحتاجة.

وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان هذا المشروع الخيري السنوي اقيم بتبرعات كريمة من الامانة العامة للأوقاف بالتعاون مع جمعيات كويتية اهلية.

واشارت الى ان اقامة مثل هذه المشاريع الخيرية التي تنفذ في الخارج تؤكد الدور الإنساني لدولة الكويت في مختلف مناطق العالم.

ونقل البيان شكر الاسر المحتاجة التي أعربت عن الامتنان لدولة الكويت وبرامجها الانسانية في مختلف دول العالم والتي تجسد معاني الانسانية والرحمة بين الشعوب.

يذكر ان سفارات دولة الكويت في العديد من دول العالم تقوم سنويا بتنفيذ مشاريع خيرية من بينها افطار صائم خلال شهر رمضان.