اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء انه تقرر منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة في الفترة من بداية 23 وحتى 27 مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة القول في بيان انه فيما يخص الفترة من 14 وحتى 22 مايو الجاري فقد تقرر استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

وأشار إلى استمرار السماح خلال تلك الفترة بالتجول أثناء النهار لمدة ثماني ساعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي عند الساعة الخامسة مساء في جميع مدن ومناطق المملكة باستثناء (مكة) مع تأكيد ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

واكد البيان استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة (مكة) وكذلك استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

وقال ان ذلك يأتي إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ودعا جميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس (كورونا) وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.