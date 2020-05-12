أعربت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن استنكارها للتصرف الذي قام به أحد الأشخاص بدخوله مكتب طوارئ الكهرباء في منطقة العبدلي وتطاوله اللفظي على الموظفين وهم على رأس عملهم مشددة على أنها تحتفظ بحقها القانوني إزاء هذا التعدي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس جاسم النوري اليوم الثلاثاء على خلفية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بدخول مكتب طوارئ الكهرباء في منطقة العبدلي وتطاوله اللفظي على الموظفين وهم على رأس عملهم وتصوير أوراق رسمية خاصة بالوزارة.

وقال النوري إن وزارة الكهرباء والماء تستنكر هذا التصرف مضيفا أن المهندسين والفنيين موجودون على مدار الساعة سواء في عملهم بمواقع الأعطال أو الانقطاعات.

وأكد أن جميع الشكاوى التي ترد إلى الوزارة يتم الأخذ بها فور ورودها بآلية عمل منظمة حتى يتم إصلاح العطل خصوصا في الظروف التي تمر بها البلاد.

وشدد على حرص جميع موظفي الوزارة على استمرار خدمة الكهرباء والماء للعملاء الكرام مشيرا إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني إزاء هذا التعدي.