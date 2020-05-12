أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء فرض حظر كامل للتجول لمدة أربعة أيام بدءا من السبت المقبل في مسعى لكبح تفشي جائحة (فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إنها أرسلت تعميما بإجراءات حظر التجول “الكلي” إلى ولايات البلاد مشيرة إلى أن الحظر يبدأ منتصف ليل الجمعة / السبت وينتهي منتصف ليل الثلاثاء / الاربعاء.

وبحسب البيان يستثنى من حظر التجول محال الخدمات كالبقالات بشرط الالتزام بالمنطقة السكنية والتوصيل للمنازل.

وسجلت تركيا اليوم 53 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 3894 حالة فيما ارتفعت الإصابات الى 141475 حالة.