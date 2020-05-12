أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء فرض حظر كامل للتجول لمدة أربعة أيام بدءا من السبت المقبل في مسعى لكبح تفشي جائحة (فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إنها أرسلت تعميما بإجراءات حظر التجول “الكلي” إلى ولايات البلاد مشيرة إلى أن الحظر يبدأ منتصف ليل الجمعة / السبت وينتهي منتصف ليل الثلاثاء / الاربعاء.
وبحسب البيان يستثنى من حظر التجول محال الخدمات كالبقالات بشرط الالتزام بالمنطقة السكنية والتوصيل للمنازل.
وسجلت تركيا اليوم 53 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 3894 حالة فيما ارتفعت الإصابات الى 141475 حالة.
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إنها أرسلت تعميما بإجراءات حظر التجول “الكلي” إلى ولايات البلاد مشيرة إلى أن الحظر يبدأ منتصف ليل الجمعة / السبت وينتهي منتصف ليل الثلاثاء / الاربعاء.
وبحسب البيان يستثنى من حظر التجول محال الخدمات كالبقالات بشرط الالتزام بالمنطقة السكنية والتوصيل للمنازل.
وسجلت تركيا اليوم 53 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 3894 حالة فيما ارتفعت الإصابات الى 141475 حالة.
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