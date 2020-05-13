رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفق المادة 116 من الدستور.

وقال الغانم أثناء رفعه الجلسة “تلقيت أمس الثلاثاء رسالة من سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد جلسة اليوم وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة”.

وأضاف انه “حاليا لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور”.

كما وجه الدعوة لمن يرغب من النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس للتباحث حول بعض الأمور والمقترحات الموجودة لدى النواب.

وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الاستثنائي أمس الأول الاثنين مذكرة من السلطات الصحية تشير إلى “المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد تجمع بشري يزيد عن 100 شخص في مكان واحد الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كافة الجهات والمؤسسات وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل وتشكل خطرا على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء والعاملين في مجلس الأمة وأسرهم”.

وعبر المجلس في اجتماعه المنعقد عبر (الاتصال المرئي) عن كامل الاحترام والتقدير لدعوة رئيس مجلس الأمة إلى عقد الجلسة الخاصة والتي تعكس الحرص على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة معربا عن الأمل بتأجيل عقد الجلسة إلى ما بعد 30 مايو الحالي وذلك انسجاما مع توجيهات السلطات الصحية.

وكان رئيس مجلس الأمة وجه الأحد الماضي الدعوة إلى عقد جلسة خاصة للنظر في الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية والحالة المالية للدولة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) متمنيا من الحكومة تلبية الدعوة وحضور الجلسة.

يذكر أن المادة (97) من الدستور تنص على انه “يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه” فيما تقضي الفقرة الثانية من المادة (116) من الدستور بأنه “يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.