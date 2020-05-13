العجمي : أعمال الطوارئ لدى وزارة الأشغال و هيئة الطرق مستمرة خلال الحظر الكلي

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العكشان العجمي عن استمرار عمل منصات التواصل الإجتماعي الرسمية التابعة للوزارة والهيئة في عملها وتلقي اي بلاغات او شكاوى او ملاحظات من الجمهور الكريم خلال فترة الحظر الكلي المطبقة في البلاد تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

و بين م.العجمي أن فرق الطوارئ متواجده على مدار الساعة اثناء فترة الحظر الكلي من خلال الاتصال على الخط الساخن (150) وتقديم أي ملاحظات لفرق الوزارة والهيئة.

و شدد م.العجمي على ان هذه الفترة تتطلب الإلتزام من قبل المواطنين والمقيمين بالضوابط المعلنة عنها من خلال القنوات الرسمية للسلطات المحلية في البلاد والداعية لتطبيق التباعد الإجتماعي تحقيقاً لمساعي الدولة في إحتواء الفيروس، وإن فرق العمل في الوزارة والهيئة ملتزمة بالإجراءات والمعايير الصحية تطبيقاً لذلك كما هو الحال لجميع العاملين في الوزارة و الهيئة منذ بداية إعلان حالة الإجراءات الاحترازية بالدولة.