قالت وزارة الداخلية الكويتية إن منفذ النويصيب الحدودي يواصل لليوم الثاني على التوالي استقبال المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية الشقيقة عن طريق البر ضمن خطة الإجلاء البري بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأربعاء أن عودة المواطنين عن طريق المنفذ تتم بسلاسة وفق الإجراءات والشروط التي حددتها السلطات الصحية ووسط العمل الدؤوب للجهات الأمنية المختصة لمتابعة وتسيير الحركة وتوفير كل سبل الراحة للعائدين.

وبينت أن المنفذ يستقبل يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر المواطنين العائدين حيث يتم توزيعهم على مجموعات لنقلهم إلى محجر (منتزه الخيران) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من السلطات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان منفذ النويصيب الحدودي استقبل أمس الثلاثاء أول دفعة من المواطنين العائدين من السعودية ضمن هذه الخطة التي تستمر حتى 20 مايو الجاري.