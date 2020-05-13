قالت تركيا اليوم الأربعاء انها سجلت 1639 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وسط استمرار لتراجع وتيرة عدوى الجائحة وارتفاع معدلات الشفاء. ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قوله في تصريح صحفي انه تم تسجيل 1639 حالة اصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الاجمالي الى 143114 حالة.

وأضاف ان بلاده سجلت أيضا شفاء 2826 حالة جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 101715 مصابا.

وأوضح أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الضحايا الى 3952 حالة في حين يرقد 998 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 535 مصابا يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي. واشار الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 33332 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى 474ر1 مليون تحليل.

واعتبر ان بلاده “شهدت تحسنا مستقرا منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة” مؤكدا ان “المختبرات الطبية يمكنها اجراء 50 ألف فحص طبي باليوم بيد أنه لا يمكن الوصول لهذا الرقم نظرا لتراجع عدد الاصابات بالفيروس”.

ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو اليوم ان 9647 تركيا يقضون فترة الحجر الصحي في مساكن طلابية موزعة على 76 مدينة.

وأضاف قصاب أوغلو في بيان ان 62593 تركيا آخر غادروا المساكن الطلابية بعد انهاء فترة الحجر الصحي التي استغرقت 14 يوما.

وبلغ العدد الاجمالي للمواطنين الأتراك الذين خضعوا للحجر الصحي 72240 شخصا بينهم 971 دخلوا الحجر خلال ال 24 ساعة الماضية.