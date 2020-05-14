قال حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الأربعاء إن 14 ولاية أمريكية أخرى تحقق الآن في حالات “مرض غامض” يظهر لدى الأطفال قد يكون مرتبطا بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وحث الآباء على الانتباه للمتلازمة الالتهابية التي يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

واوضح كومو في مؤتمر صحفي أن نيويورك حددت حتى الآن أكثر من 100 حالة من هذا المرض حيث لاحظ الأطباء في المملكة المتحدة أولا حالات المتلازمة التي تبدو مشابهة لمرض (كاواساكي) وهو مرض نادر ولكنه خطير يظهر لدى بعض الأطفال الذين أصيبوا بعدوى فيروسية.

ووفقا لحاكم نيويورك فان 14 ولاية أمريكية أخرى فضلا عن واشنطن العاصمة وخمس دول أوروبية ابلغت عن حالات مماثلة حيث توفي ثلاثة أطفال في نيويورك تبلغ أعمارهم خمسة وسبعة أعوام و18 عاما بعد ظهور أعراض المرض.

واضاف ان 70 بالمئة من اجمالي تلك الحالات في نيويورك استوجب علاجها في وحدات العناية المركزة بينما تطلب 19 بالمئة اجهزة تنفس صناعي ولا يزال 43 بالمئة في المستشفيات مشيرا الى ان مسؤولي الصحة اعتقدوا مؤخرا أن الأطفال في أمان من الإصابة بفيروس (كورونا المستجد).

ورجح كومو ان متلازمة (كاواساكي) التي تظهر اعراضها في الغالب في الجهاز التنفسي ناتجة عن التهاب في الاوعية الدموية للاطفال مما يؤدي الى اعراض قلبية واعراض اخرى تتمثل في الحمى وآلام البطن والطفح الجلدي وصعوبة التغذية والتنفس وسرعة ضربات القلب بالاضافة الى الخمول والتهيج او الارتباك.

وكان كومو قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ان نيويورك مستمرة في مراقبة مرض لدى الاطفال يعتقد انه مرتبط بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) قائلا إن “وزارة الصحة في الولاية تلقت تقارير حول 100 طفل يعانون من مضاعفات هذا المرض.