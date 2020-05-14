كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سخر من أنباء اتفاق برشلونة مع زميله ميراليم بيانيتش.

وكانت بعض التقارير زعمت أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع بيانيتش، للانتقال إلى “كامب نو”، بدءًا من الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن عقب معرفة رونالدو نبأ اتفاق بيانيتش مع برشلونة، قال لأصدقائه: “بيانيتش مدريدي أكثر من أي شخص آخر”.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ميول بيانيتش إلى ريال مدريد معروفة للغاية داخل غرفة ملابس السيدة العجوز.

وأوضح أن بياينتش سبق أن أعرب عن حبه لريال مدريد عندما كان يلعب مع روما وليون.

وقال الموقع الإسباني إن في حالة انتقال بيانيتش إلى برشلونة، سيكون الأمر من أجل المال فقط.