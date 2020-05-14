إعفاء الموردين للجمعيات والبقالات وأصحاب المصانع من التصريح الأمني أثناء الحظر

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14 مايو، 2020
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روسيا 2018
كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي
منذ 28 دقيقة
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ريال مدريد يعود إلى التدريبات بعد شهرين بسبب كورونا
منذ يومين
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السعودية: 7 وفيات و1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 3 أيام
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رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة
منذ 5 أيام
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اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يضع إرشادات لاستئناف السياحة في ظل كورونا
منذ 7 ساعات
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وزير النفط يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط
منذ يومين
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السعودية تخفض انتاجها النفطي بمليون برميل يوميا في يونيو المقبل
منذ يومين
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مصر تصدر بيانا بشأن تخفيض السعودية لأجور العمال
منذ 6 أيام
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روسيا 2018
كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي
منذ 28 دقيقة
أضف تعليق
ريال مدريد يعود إلى التدريبات بعد شهرين بسبب كورونا
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية: 7 وفيات و1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يضع إرشادات لاستئناف السياحة في ظل كورونا
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
وزير النفط يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تخفض انتاجها النفطي بمليون برميل يوميا في يونيو المقبل
منذ يومين
أضف تعليق
مصر تصدر بيانا بشأن تخفيض السعودية لأجور العمال
منذ 6 أيام
تعليق واحد
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
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مجتمع
فن وثقافة
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي
منذ 28 دقيقة
أضف تعليق
ريال مدريد يعود إلى التدريبات بعد شهرين بسبب كورونا
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية: 7 وفيات و1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يضع إرشادات لاستئناف السياحة في ظل كورونا
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
وزير النفط يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تخفض انتاجها النفطي بمليون برميل يوميا في يونيو المقبل
منذ يومين
أضف تعليق
مصر تصدر بيانا بشأن تخفيض السعودية لأجور العمال
منذ 6 أيام
تعليق واحد
الرأي
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