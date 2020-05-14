قالت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الخميس إنه تم فحص جميع العاملين في ستة مراكز تابعة بعد تسجيل إصابات بين عدد من العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد عناصرها روج “مغالطات وأكاذيب” بشأن مركز (الهلالي).

وذكرت (الإطفاء) في بيان توضيحي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بشأن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ما تضمنه الفيديو الذي بثه أحد عناصر (الإدارة) “تشوبه مغالطات هدفها نشر الأكاذيب والشائعات بين رجال (الإطفاء)” مبينة أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط مروجه تمهيدا لإحالته إلى التحقيق بحسب القانون”.

وأوضحت أنه تم فحص جميع العاملين في مراكز إطفاء (السالمية) و(القرين) و(الإسناد) و(الطيران العام) و(الأحمدي) و(العمليات) وفق إجراءات وخطة محددة سلفا بما يضمن استمرارية العمل في تلك المراكز.

وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لسحب عينات من جميع المخالطين للحالات التي تأكدت إصابتها في مركز (الهلالي) مؤكدة أن هذه العملية “تسير وفق الإجراءات المتبعة”.

وأفادت أنه بناء على الخطة يتم التنسيق مع المستشفى العسكري ووزارة الصحة بشأن حالات الاشتباه في الإصابة أو تلك التي تأكدت إصابتها من أجل اتخاذ الإجراءات السليمة والواجب اتباعها مثل سحب العينات والعزل وتطهير المراكز ليتسنى القيام بالواجب في حماية الأرواح والممتلكات و”ليس تعطيل المراكز وتحويلها إلى مراكز حجر مؤسسي”.

وأكدت (الإطفاء) أن رجالها على وعي وإدراك تامين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه وطنهم ويقدمون التضحيات بالتعاون مع بقية جهات الدولة من أجل تجاوز هذه المحنة مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات أو تساؤلات.