اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 10 حالات وفاة بالإضافة إلى 2039 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 283 متوفى و46869 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 19051 حالة بعد تسجيل شفاء 1429 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.