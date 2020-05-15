أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب صدور قرار من الوزارة بوقف إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية إلى حين البت بتقرير لجنة المراجعة.

وقال شعيب في تصريح صحفي اليوم الخميس إن قرار وقف إعادة تشكيل المجلس الجديد للجمعية جاء بهدف النظر بشكل عاجل في تقرير لجنة المراجعة المعروض على اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال اللجان والتحقيق والمراجعة خلال الأيام المقبلة للبت في التقرير واتخاذ الإجراء القانوني حيال الجمعية إن ثبت من عدمه.